شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الخماسي وسيلة تميم لابتزاز واشنطن والان مع التفاصيل

عرى الكاتب الروسي "يفغيني ساتانوفسكي" نظام الحمدين ونهجه سياسة مزدوجة للتلاعب بالإدارة الأمريكية، من خلال محاولة تميم ابتزاز الولايات المتحدة بتشكيل تحالفات جديدة.

أكد الكاتب أن الحمدين قد تحر لتدعيم المحور المناهض لواشنطن بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن ذلك قد بدا جليًا من خلال زيارة وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن، إلى بغداد وعرضه على حكومتها تشكيل ائتلاف خماسي يضم العراق وإيران وقطر وتركيا بالإضافة إلى النظام السوري.

وأضاف الكاتب أن زيارة النامق كانت بمثابة خطوة استعراضية هدفها اللعب بأعصاب الأمريكان، والضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمساعدته على إنهاء عزلته الإقليمية، مظهرًا استعداده لتعزيز العلاقات مع إيران وروسيا.

تواطأ تميم مع نظام الملالي لتنفيذ مخططاته التوسعية من خلال العمل على تفتيت الكتلة الخليجية الأكثر تأثيرا بالمنطقة، ومحاولة زعزعة وحدة مجلس التعاون تدريجيا من الداخل.