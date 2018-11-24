شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يدعم مراكز غسيل الكلى في شبوة والان مع التفاصيل

زودت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مراكز الغسيل الكلوي في مناطق عزان وعتق وبيحان بمحافظة شبوة اليمنية بـ 36 ألف لتر من وقود الديزل؛ لتلبية احتياجات تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة بهذه المنشآت الطبية وذلك في إطار حرصها على استمرار خدماتها الإنسانية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

وقال سلطان النعيمي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمحافظة شبوة إن دعم مراكز الغسيل الكلوي في محافظة شبوة يأتي استمرارا لجهود الهيئة على الساحة اليمنية ..مشيرا إلى أن شحنة وقود الديزل ليست الأولى من نوعها بل سبق وأن رفد الهلال الأحمر الإماراتي تلك المراكز بكمية مماثلة بجانب أدوية علاجية ومحاليل للمراكز الواقعة في مدن ميفعة وعتق وبيحان.

وثمن ناصر مذيب مسلم المدير التنفيذي لمراكز الغسيل الكلوي بمحافظ شبوة الدعم المتواصل لدولة الإمارات لمستشفى ومراكز الغسيل الكلوي في المحافظة ..مؤكدا أن استمرار دعم تلك المراكز بوقود الديزل يشكل خطوة مهمة وضرورية لاستمرارها في تقديم الخدمات للمرضى.