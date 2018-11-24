وزير خارجية باكستان: موظفو القنصلية الصينية التي تعرضت لهجوم في كراتشي بخير

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي أن كل موظفي القنصلية الصينية التي تعرضت لهجوم صباح الجمعة في كراتشي وعددهم 21 شخصا، بخير وتم نقلهم إلى مكان آمن.

وقال وزير الخارجية الباكستاني - في مؤتمر صحفي في العاصمة إسلام اباد - "لقد كانت محاولة جبانة من قبل الإرهابيين".

وأضاف قرشي: "لم يتمكن المهاجمون من إلحاق الأذى بأي شخص أو باحتجاز رهائن، المسألة تحت السيطرة وتم تطهير المنطقة".

كانت مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قنصلية الصين في مدينة كراتشي (جنوب باكستان)، حسبما ذكر ناطق باسم هذه المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية.



وقال الناطق باسم "جيش تحرير بلوشستان"، جياند بلوش، في اتصال هاتفي من مكان مجهول: "قمنا بهذا الهجوم وتحركنا مستمر".



كان مصدران أمنيان قالا لوسائل إعلام في باكستان، إن مسلحيْن اثنين هاجما قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، في ساعة مبكرة صباح الجمعة.

وأكد ضابط بالشرطة الباكستانية - في تصريحات لوسائل الإعلام - أن مهاجميْن اثنين دخلا قسم التأشيرات بقنصلية الصين، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الصينيين لم يتعرضوا لأذى نتيجة الهجوم.