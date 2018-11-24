شكرا لقرائتكم «داعش» بتبنّى قتل مئة جندي نيجيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوجا – رويترز، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 22:30

أعلن تنظيم «داعش» أمس، مسؤوليته عن 5 هجمات أسفرت عن مقتل مئة جندي نيجيري. وبثّ التنظيم تسجيلاً مصوّراً أفاد بأن الهجمات حصلت بين 16 و22 من الشهر الجاري في «ولاية غرب أفريقيا»، لكنه لم يحدد عدد القتلى.



ويستخدم «داعش» تعبير «ولاية غرب أفريقيا» للإشارة إلى نيجيريا، حيث ذكرت مصادر أمنية أن أكثر من 100 جندي قُتلوا في الأيام الماضية، خلال هجوم شنّه متشددون على قاعدة عسكرية في قرية ميتيلي في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال ضابط: «دهمنا المسلحون على حين غرّة. أُضرمت نيران في القاعدة بأسلحة وفقدنا مئة جندي. إنها خسارة ضخمة». وأشارت المصادر إلى أن جنوداً كثيرين ما زالوا مفقودين. وذكر جندي أن مزيداً من الجنود قُتلوا الثلثاء، بعدما حاولوا استعادة الجثث من الهجوم الأول، فتعرّضوا لمكمن. وأضاف أن «القرية ما زال تحت سيطرة» المسلحين.

وجمّد مجلس الشيوخ النيجيري جلسته، حداداً على مقتل الجنود، علماً أن عدد القتلى هو بين الأعلى في البلاد منذ تولى الرئيس محمد بخاري الحكم عام 2015، وقد يكثف ضغوطاً عليه، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في شباط (فبراير) المقبل، لأسباب بينها أنه أعلن «النصر» على جماعة «بوكو حرام» المتطرفة.

في السياق ذاته، خُطف حوالى 50 قروياً نيجيرياً كانوا يبحثون عن حطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون. وقال عمر كاشالا، وهو قائد ميليشيا محلية تقاتل «بوكو حرام» إلى جانب الجيش: «جُمع الرجال واقتيدوا من متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى». وأضاف أن قرويَين «تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما».

وذكر عنصر آخر في الميليشيا أن القرويين تشجّعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو، بعدما أعلن الجيش والميليشيا أنهما طردا المتشددين من المنطقة.