هافانا ومدريد تعزّزان علاقاتهما

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محمد عثمان - الرياض - هافانا – رويترز، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 23 نوفمبر 2018 / 23:13

اتفق الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس، على تعزيز العلاقات السياسية بين بلديهما. جاء ذلك في مستهل أول زيارة رسمية لزعيم إسباني إلى هافانا منذ 30 سنة. ووقّع الزعيمان اتفاقا ينصّ على عقد اجتماعات سنوية على مستوى عال للحوار السياسي بين البلدين، يتناول ملفات كثيرة بينها حقوق الإنسان.



وتشهد العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي تحسناً متزايداً، منذ استئنافها رسمياً عام 2016 بعد جمود دام 20 سنة، في وقت شهد أيضاً تحسناً في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة.

وواجه سانشيز هجوماً عنيفاً من معارضين، إذ كتب بابلو كاسادو، رئيس «الحزب الشعبي» اليميني، على «تويتر» أن رئيس الوزراء يزور كوبا لـ «إبهاج الأباطرة بدل المطالبة بالحرية والديموقراطية».

وتبنّى مجلس الشيوخ الإسباني مذكرة تحضّ سانشيز على المطالبة خلال زيارته بإطلاق إدواردو كارديت، زعيم «حركة التحرير المسيحية» المسجون منذ العام 2016 وتعتبره منظمة العفو الدولية «سجين رأي». وحذرت مديرة الموقع الإلكتروني الإخباري «14 إيميديو» يواني سانشيز من أنه «إذا عاد رئيس الحكومة الإسبانية من الجزيرة من دون أن يلتقي منشقين ومن دون ان يستمع الى رواية غير تلك لقصر الثورة، ستكون الزيارة غير مفيدة ومتحيّزة». وإسبانيا ثالث أبرز شريك تجاري لمستعمرتها السابقة كوبا، بعد الصين وفنزويلا، بمبادلات بلغت 1.3 بليون دولار عام 2017، وتربطها بها علاقات ثقافية قوية، لكن زيارة سانشيز هي الأولى الرسمية لرئيس وزراء إسباني منذ زيارة فيليبي غونزاليس عام 1986. وقال مصدر حكومي في مدريد إن مهمة سانشيز هي «تطبيع العلاقات بين كوبا وإسبانيا وضمان استقرارها وتعميقها». وشهدت العلاقات بين الجانبين توتراً، خصوصاً بعد تبنّي «الموقف المشترك» الأوروبي عام 1996 الذي يشترط تحقيق تقدّم في حقوق الإنسان لأي حوار مع هافانا، وأُقرّ بدفع من رئيس الوزراء الإسباني آنذاك خوسيه ماريا أزنار.

وزار قادة عالميون هافانا في السنوات الأخيرة التي شهدت سعيها الى تحسين العلاقات مع الغرب وتحديث اقتصادها المركزي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.