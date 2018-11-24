شكرا لقرائتكم مفاوضات «بريكزيت» أمام معضلة جبل طارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب، رويترز | منذ 6 ساعات في 24 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 24 نوفمبر 2018 / 01:59

اعلنت مصادر ديبلوماسية أن مسألة مستقبل جيب جبل طارق باتت النقطة الوحيدة التي تجب تسويتها، من أجل التوصل الى اتفاق شامل غداً حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي (بريكزيت).



وقال ديبلوماسي في ختام اجتماع على مستوى بارز عقده مندوبون عن قادة دول الاتحاد في بروكسيل امس، إن الوضع المعقد حول هذه المنطقة «يبقى المسألة الوحيدة التي لا تزال عالقة».

واشار مصدر ديبلوماسي آخر الى «التوصل الى حلّ» لمسألة كانت لا تزال عالقة، هي حقوق الاوروبيين بالصيد في المياه الاقليمية البريطانية. وذكر مصدر ثالث أن «الأمور تتقدّم، نرى نوراً في نهاية النفق».

وقالت ناطقة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: «فاوضنا في طريقة منفتحة وبنّاءة مع الاتحاد، في الميادين المتصلة بجبل طارق، وعملنا في شكل وثيق مع اسبانيا». أما ميشال بارنييه، أبرز مفاوضي التكتل، فذكر أن الجميع «يعمل بجدية».

وتلتقي ماي في بروكسيل مساء اليوم رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، عشية قمة استثنائية يعقدها قادة الاتحاد، يُفترض ان تضع اللمسات الأخيرة على معاهدة انسحاب المملكة المتحدة وإطار علاقاتها مع الاتحاد بعد «الطلاق».

وكان التكتل طمأن مدريد الى أن «أي اتفاق بين الاتحاد وبريطانيا لن يُطبّق على أراضي جبل طارق»، من دون ضوء أخضر من إسبانيا. والمشكلة أن هذا التفصيل لم يرِد في مسوّدة الاتفاق الذي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، ما أغضب الحكومة الاسبانية التي تهدد بعرقلة الاتفاق، إذا لم يُدرج نصّ واضح في يمنحها حق النقض (فيتو) حول المفاوضات المستقبلية في شأن جبل طارق، وهو جيب في جنوب اسبانيا التي تطالب بالسيادة عليه، بعدما تخلّت عنه لبريطانيا بموجب معاهدة أوتريخت عام 1713.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على «تويتر» مساء الخميس، بعد اتصال بماي: «مواقفنا ما زالت متباعدة جداً. حكومتي ستدافع عن مصالح اسبانيا. وإذا لم يحصل تغيير سنستخدم حقنا في تعطيل بريكزيت».

في المقابل، قال رئيس السلطة التنفيذية في جبل طارق فابيان بيكاردو أمام برلمان المنطقة، في اشارة الى اسبانيا: «رابع اقتصاد أوروبي لا يحتاج سوطاً ليجلب أصغر اقتصاد في أوروبا إلى الجلوس معه على طاولة المفاوضات. بوابة دخولنا إلى أوروبا هي اسبانيا، لدينا أسباب للتعاون معها والتباحث معها، أكثر مما نملك فعلياً لفعل ذلك مع شعوب أخرى».