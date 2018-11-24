تركيا : امريكا تعقد اتفاقات مع الارهابيين  لتقاسم نفط  منطقة الحدود السورية العراقية معهم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الولايات المتحدة حولت الحدود السورية العراقية إلى “مختبر للإرهاب”، وهي تعقد صفقات مع الإرهابيين لتقاسم النفط من الآبار الواقعة على الحدود.
وأشار صويلو في كلمته في الندوة الثالثة للأمن التي تنظمها أكاديمية الشرطة بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إلى أن قرابة 94 % من ضحايا الإرهاب، مواطنون في الدول الواقعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والدول الإفريقية الواقعة تحت الصحراء الكبرى.
وأضاف: “تركيا تحتل المركز التاسع في لائحة الدول العشر الأكثر تضررا من الهجرة، والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والمقاتلين الأجانب الإرهابيين، بسبب موقعها الجغرافي”.
وأفاد بأن الشرطة وقوات الأمن شنت 127 ألف عملية لمكافحة المخدرات و109 آلاف و737 عملية لمكافحة الإرهاب خلال 2018، وضبطت 16% من عمليات تهريب المخدرات في العالم للعام الجاري.
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