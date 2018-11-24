ايطاليا : انسحاب امريكا من الاتفاق النووى مع ايران خلق مشاكل للعالم سنسعى لتجاوزها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

صرح رئيس البرلمان الايطالي روبرتو فيغو إنّ انسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي قد خلق مشاكل للعالم لكنّ ايطاليا بصفة خاصة واوروبا بصفة عامة تبذلان كل مساعيهما للحفاظ على هذا المنجز والإبقاء على خيار الحوار والدبلوماسية.

وافاد المركز الاعلامي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى خلال زيارته الحالية الى روما رئيس البرلمان الايطالي روبرتو فيغو.

وأشار رئيس البرلمان الايطالي خلال الإجتماع الي العلاقات الطيبة والتاريخية بين البلدين، معرباً عن إعتقاده الراسخ بأنّ ايران لاعب حاسم على صعيد المنطقة والنظام الدولي.

وأبلغ ظريف خلال اللقاء تحيات رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني الى نظيره الايطالي وعَرَض عليه دعوة لاريجاني لزيارة طهران.

واشار ظريف خلال الإجتماع الى التفرّد الامريكي والنهج الخارج عن القانون الذي تتبعه، فضلاً عن ممارستها ضغوطا على دول العالم حسبما افادت وكالة ارنا للانباء.

ووصف ظريف هذه الغطرسة والتهرب من الالتزام بالقانون بأنهما سيعودان على النظام الدولي بتداعيات سلبية على المدى البعيد ويترك تاثيره السلبي في الوقت الحاضر.

وقال ظريف: إنّ ايران ستتجاوز هذه المرحلة لكن العالم سيواجه متاعب في المستقبل إثر هذا النهج الامريكي السائد.

وناقش الجانبان خلال الإجتماع تنمية العلاقات الثنائية خاصة الإقتصادية منها والتعاون البرلماني وتجاوز المرحلة الراهنة وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك.