الاهلى القاهرى يقيل مديره الفنى الفرنسى الجنسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أعلن النادي الأهلي إقالة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون من مهمة المدير الفني للفريق، وتعيين محمد يوسف المدرب العام في منصب المدير الفني بشكل مؤقت.

وعبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تم الإعلان عن قرار مجلس الإدارة بإقالة المدرب الفرنسي من منصبه، ومعه مدرب الأحمال ليندمان، وتعيين يوسف بصورة مؤقتة.

الأهلي مر بضربتين متتاليتين في نوفمبر الجاري، الأولى كانت خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي بنتيجة (4-3)، ثم ودع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل ذهاباً وإياباً (3-3) والخروج بسبب استقبال أهداف أكثر في ملعبه.

وجاء في البيان المقتضب الذي نشره النادي الأهلي، تعيين سيد عبد الحفيظ قائماً بمهمة مدير الكرة، وذلك لحين التعاقد مع مدرب وجهاز فني جديد للفريق الذي ودع البطولة العربية بعد أيام قليلة من خسارة اللقب الإفريقي.