المنامة محطة نتنياهو القادمة فى الزيارات العلنية للعواصم العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 أكدَ ناطقٌ باسمِ مكتبِ رئيسِ وزراءِ العدو الصهيوني أنَ الوِجهةَ القادمةَ للاخيرِ بعدَ سلطنةِ عمان ستكونُ الى البحرين. ووفقَ صحيفةِ مكان العبرية، أكدَ الناطقُ باسمِ مكتبِ نتنياهو أنَ المنامةَ ستكونُ المحطةَ الأولى للزياراتِ الصِهيونية في دولِ الخليج مشيراً الى أنها خُطُواتٌ تؤسس لتصحيحِ التاريخِ وبدايةُ شرقِ أوسطِ آخر، وَفق تعبيرِه.

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