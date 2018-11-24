جماعة انفصالية تتبنى الهجوم على قنصلية الصين بباكستان ومقتل شرطيين

أعلنت مجموعة انفصالية ناشطة في إقليم بلوشستان الباكستاني مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قنصلية الصين في مدينة كراتشي (جنوب باكستان)، حسبما ذكر ناطق باسم هذه المجموعة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأسفر الهجوم الذي شهدته باكستان، الجمعة، عن مقتل شرطيين.

وقال الناطق باسم "جيش تحرير بلوشستان"، جياند بلوش، في اتصال هاتفي من مكان مجهول: "قمنا بهذا الهجوم وتحركنا مستمر".





وأوضح قائد شرطة مدينة كراتشي الباكستانية إن ثلاثة انتحاريين هاجموا القنصلية الصينية في المدينة الواقعة جنوب البلاد في وقت مبكر اليوم الجمعة لكنهم قتلوا قبل أن يتمكنوا من دخول المبنى.

من جانبه، ذكر مصدر طبي أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين باكستانيين على الأقل وإصابة حارس أمن.



وقالت قناة "جيو" الباكستانية، إن أحد المسلحين قتل في الهجوم، وتم انتزاع "سترة انتحارية".