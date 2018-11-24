عشرات القتلى فى تفجير ارهابى بسوق شعبى غرب باكستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

ذكر مسؤولون أن مهاجماً انتحارياً فجر نفسه، يوم الجمعة، في سوق مكتظ في منطقة شمال غرب باكستان النائية، مما أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة أكثر من 48 آخرين.

وقال المسؤول المحلي، هاشم خان، إن الهجوم الدموي وقع في منطقة أوركزاي القبلية، وهي واحدة من المناطق السبع التي تقع بالقرب من الحدود الأفغانية، التي تم تحريرها مؤخراً من سيطرة طالبان.

وسار المهاجم إلى مدخل معهد للدراسات الدينية الإسلامية في السوق وفجر سترته الناسفة.

ونُقل أكثر من 50 مصاباً إلى المستشفيات في المنطقة، طبقاً لما ذكره مسؤول آخر يدعى مزمل خان. وتابع أنه يخشى من ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لأن بعض هؤلاء الأشخاص في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن، لكن دائماً ما تنشط حركة طالبان وتنظيم داعش في المنطقة.

ووقع الهجوم بعد ساعات فقط من مهاجمة متشددين مبنى القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوبي البلاد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الشرطة.

يذكر أن حوالي 75 ألف شخص قُتلوا في هجمات إرهابية في باكستان، منذ أن بدأت البلاد قتالاً ضد المتشددين الإسلاميين في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.