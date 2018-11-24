القوات العراقية تقتل قياديا بارزا ومؤثرا فى تنظيم داعش الارهابى

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365
أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية مصرع قيادي بارز في داعش، بمحافظة صلاح الدين، شغل 5 مناصب هامة في التنظيم الإرهابي.
ونقول موقع السومرية نيوز العراقي، عن المخابرات العراقية، أن “مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع لواء 91 ولواء 51 تمكنت وبعملية نوعية من الاشتباك مع مجموعة ارهابية في جزيرة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، وقتلت أحد الارهابيين الخطرين الملقب بالكتكوت، أحد القيادات المهمة في داعش”.
وأضافت أن الكتكوت كان العقل المخطط لعدد من العمليات الاجرامية، وشغل مناصب أمير الإسناد في مصفاة بيجي النفطية، وأمير مفارز جبل مكحول، وأمير إسناد لواء القعقاع، وأمير عسكري في الحضر، وأمير أمني لقاطع الشرقاط .
وقالت الاستخبارات العراقية أيضاً أن “الكتكوت” الداعشي “كان المشرف على حفر الأنفاق، واختيار مواقع السلاح، والذخيرة، وتوفير الماء والغذاء، وصنع العبوات، وشراء الآليات في الشرقاط”
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