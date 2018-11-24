روسيا : لايمكن ضمان استقرار البحر المتوسط الا بحل القضايا الرئيسية كفلسطين وسوريا

شهاب محمد - الخرطوم - وزارة الخارجية الروسية

الخليج 365

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك محاولات في مجلس أوروبا للاستيلاء على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مشددا أنه على المنظمة عدم تحمل مسؤوليات غير تلك المنوطة بها.

وقال لافروف خلال أعمال المنتدى الرابع لحوار المتوسط في روما: لا يمكن ضمان الاستقرار في منطقة المتوسط دون حل المشاكل الرئيسية كالقضية الفلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة.. وأضاف: نريد الحفاظ على سيادة سورية واستقرارها والشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده.

وأكد أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.قائلا إن “فعّالية اللجنة الدستورية السورية أهم من وضع مهل زمنية غير واقعية لتشكيلها”.

وحول التوافق مع إيران على السياسة في سوريا، قال لافروف: “لا أعتقد أنّه يوجد دولتين في العالم تتوافقان على كل شيء. لكننا نتفق على استقرار سوريا”.