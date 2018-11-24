مقتل اثنين من كبار الاعلاميين المعارضين لدمشق فى صراعات بين الفصائل المسلحة فى ادلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365

أكد نشطاء اغتيال، رائد فارس وحمود جنيد، الناشطين الإعلاميين المعارضين لدمشق وللمجموعات المتشددة، بإطلاق النار عليهما في إدلب شمال غرب سوريا يوم الجمعة.

وأشار ما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الإنسان” إلى قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على كل من رائد فارس وحمود جنيد، ما تسبب بإصابتهما بجراح بليغة، ليفارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

وقال المرصد أن الناشطين معروفان “بمواقفهما من الاعتقالات التي تقوم بها الفصائل” التي تسيطر على محافظة إدلب، آخر معقل للفصائل المسلحة في سوريا، و”من التفرد بالسيطرة ومن الانتهاكات والتجاوزات الأمنية للقوى المتواجدة في إدلب والشمال السوري”.

من جهتها أعلنت إذاعة “فريش أف أم” التي أسسها فارس وكان يعمل فيها مع جنيد، على صفحتها على “فيبسوك”، مقتلهما “جراء إطلاق النار عليهما في مدينة كفرنبل من قبل مجهولين يستقلون سيارة فان”

وتعرض فارس وجنيد لدى خروجهما من مسجد بعد صلاة الجمعة للأصابة، بحسب المرصد.

واعتقلت ما يسمى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) الارهابية في يناير 2016 فارس مع زميل له. كما استهدف مقر الإذاعة بهجمات عدة، كما أكد نشطاء اعتقال الناشطين عدة مرات