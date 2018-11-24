إسبانيا تعلن إنقاذ نحو 800 مهاجر في يوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إحدى رحلات الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط
أعلنت السلطات الإسبانية أنها أنقذت، الخميس، 778 مهاجرا على متن العديد من الزوارق في غرب البحر المتوسط.
وكتب جهاز خدمات الإنقاذ البحري، على تويتر، أنه ساعد 590 شخصا كانوا على متن 12 زورقا.
وأضاف أنه على متن أحد تلك الزوارق "قال الأشخاص الذين تم إنقاذهم إن 14 شخصا اختفوا" في البحر، وقد بوشرت عمليات لمحاولة العثور عليهم.
من جهته، قدَّم الحرس المدني المساعدة لـ188 مهاجرا آخر، انطلقوا من شمال أفريقيا.
ومنذ بداية العام، باتت إسبانيا البوابة الأولى لدخول المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر.
ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، وصل نحو 50 ألف مهاجر سرّي ولاجئ إلى إسبانيا منذ كانون الثاني/يناير، على متن نحو ألفَي قارب.
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