شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة يمنية تؤكد أهمية تكثيف الجهود لحماية الأطفال فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فى اليمن، ابتهاج الكمال، أهمية تكثيف الجهود لتوفير الدعم النفسى المطلوب لحماية الأطفال فى اليمن. ودعت الكمال وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ، فى كلمة لها أمام دورة تدريبية فى مجال الحماية النفسية والطفولة عُقدت فى العاصمة المؤقتة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف، المنظمات الدولية العاملة فى البلاد لزيادة دعمها فى المجال الصحى . وأشارت، الوزيرة اليمنية إلى ضرورة التخفيف من معاناة الأطفال جراء الازمة اليمينة، ومضاعفة الجهود من أجل تقديم الرعاية والدعم النفسى المطلوب لهم.

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