شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف وظريف يبحثان النووى الإيرانى والوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت روسيا، الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف بحث مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، الوضع القائم حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووى الإيراني، والتسوية فى سوريا.
وجاء فى بيان الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف وظريف يبحثان النووى الإيرانى والوضع فى سوريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .