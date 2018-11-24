شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف وظريف يبحثان النووى الإيرانى والوضع فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت روسيا، الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف بحث مع نظيره الإيرانى محمد جواد ظريف، الوضع القائم حول خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووى الإيراني، والتسوية فى سوريا.

وجاء فى بيان الوزارة حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.