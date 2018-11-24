تنظيم بوكو حرام يخطف نحو 50 شخصا في نيجيريا

خُطف نحو 50 نيجيريا، كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون، على أيدي عناصر يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم بوكو حرام في نهاية الأسبوع المنصرم، وفق ما ذكرت مصادر أمنية، الخميس.

وقال مصدر محلي، إنه "تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب عناصر تابعة لبوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى".

وأضاف أن قرويَين اثنين "تمكنا من الفرار، وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما".

وتابع كاشالا "ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقَّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلا".

وأكد المصدر إن القرويين تشجعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو، بعد أن قال الجيش إنهما طردا الإرهابيين من هذه المنطقة.

وقُتِل أكثر من 27 ألف شخص منذ بداية تمرد بوكو حرام عام 2009، فيما تشرد 1,8 ملايين شخص.

