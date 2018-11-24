الصحة العراقية: مصرع 10 وإصابة 22 جراء سيول

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة العراقية" target="_blank">الصحة العراقية، الجمعة، مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جراء سيول جارفة تضرب مناطق مختلفة من البلاد، بعد هطول غزير للأمطار على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان لها، أن 5 من الضحايا لقوا مصرعهم في محافظة صلاح الدين (شمال)، واثنان في محافظة ذي قار، وواحدًا في محافظة البصرة، وآخر في محافظة واسط (جنوب).

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد مصدر أمني أن السيول أدت إلى مصرع 7 أشخاص وغمر نحو 300 منزل في صلاح الدين.

بدوره أمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ العالقين وغوث المتضررين.

وتشير بيانات الأرصاد الجوية العراقية إلى احتمال استمرار هطول الأمطار يومي السبت والأحد.