«اجتماع مشترك» لحل القضية الفلسطينية.. روسيا تناور أمريكا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "مستعدون للوساطة بين فلسطين إسرائيل".. إعلانٌ صريح ومباشر صدر عن الإدارة الروسية، لفت الأنظار إلى إمكانية تحقيق ذلك على الأرض.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال - اليوم الجمعة - إنّ "روسيا مستعدةٌ لاستضافة اجتماع بين الفلسطينيين وإسرائيل والعمل كوسيط".

تصريح لافروف جاء خلال حديثه مع صحفيين أثناء زيارة يقوم بها إلى روما تستغرق يومين، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ليس هذه المرة الأولى للوزير الروسي يتحدث فيها عن جهود في هذا الصدد، ففي شهر سبتمبر الماضي، أعرب لافروف عن نية موسكو مناقشة التسوية بين إسرائيل وفلسطين مع الرئيس محمود عباس.

وتحدّث لافروف خلال لقائه بالرئيس عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلًا: "نريد أن نعرف كيف بإمكان المجتمع الدولي وبالأخص روسيا الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل".

يمكن النظر إلى تصريحات لافروف بأنّها تفتح الباب على شقين، أولهما محاولة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وثانيهما محاولة لتحل روسيا محل الولايات المتحدة التي عرفت تاريخيًّا كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في وقتٍ ينظر فيه إلى واشنطن بأنّها تخلت في الأساس عن هذا الدور منذ القرار المشؤوم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان مدينة القدس عاصمةً للاحتلال، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

في هذا الصدد، يرى مراقبون أنّ عزم موسكو على الوساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمثل ضربة للولايات المتحدة، إذ باتت روسيا لاعبًا بارزًا في الساحة الدولية وبالعديد من الملفات الساخنة بالشرق الأوسط مثل الأزمة السورية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ توليه الحكم سنة 2000، قد تبنى استراتيجية واضحة المعالم قائمة على رفض سياسة "القطب الواحد"، فوجّه في أكثر من مناسبة تصريحات حادة للولايات المتحدة التي كانت تهيمن على القرار الدولي، مطالبًا بإعادة بناء المنظومة الدولية على أساس التعاون والشراكة بين واشنطن وموسكو.

وبالحديث أكثر عن التلويح بمبادرة روسية جديدة في هذه القضية، قال الوزير لافروف إنّ بلاده ستتابع الجهود المصرية للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كما أكّد أنّ روسيا ستتابع جهود مصر في التوفيق بين الفلسطينيين، لكنّه أشار إلى حاجتهم إلى إعادة الحوار بين إسرائيل وفلسطين.

الكثير من الدراسات تطرقت إلى التعامل الروسي مع القضية الفلسطينية، وما يمكن أن تقدمه موسكو إلى هذه القضية، لا سيّما عند النظر إلى الخلافات الدائمة بين واشنطن وموسكو التي تجعلهما في محل تنافس دائم لكسب الرهان في أي قضية.

تقول دراسة صادرة عن مجلة مركز دراسات الشرق الأوسط إنّ سياسة روسيا الخارجية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية لا تقوم على استراتيجية ثابتة في المنطقة، وإنّما تعتمد في تحديد سياساتها على التغيرات في الساحة الدولية بشكل عام، وتتعامل مع القضية الفلسطينية كطريق للحفاظ على تواجدها في المنطقة كلاعب أساسي في السياسة الدولية بغض النظر عن أطراف الصراع ومصالحهم.

وتضيف الدراسة أنّ روسيا تسعى لأن تكون لاعبًا دوليًّا مستقلًا عن الرؤية الأمريكية، و هو السبب وراء اتخاذها مواقف وسياسات مختلفة عن القوى الأخرى، بحيث تظهر سياساتها منحازة للطرف الفلسطيني، وهذا ما يظهر في بعض سياساتها في منطقة الشرق الأوسط.

وتشير إلى أنّه بالرغم من خروج السياسات الروسية عن التوجه الأمريكي في المنطقة، إلا أنّ العلاقات الأمريكية الروسية والإسرائيلية الروسية، تجعل من هذه السياسات مجرد مناورات روسية لخدمة مصالحها مع العالم الغربي، وبشكل لا يخدم مصلحة الفلسطينيين.

وأفادت الدراسة بأنّ سياسة موسكو الخارجية اتسمت عمومًا بعدم الثبات تجاه منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، لكن هذا لا يعني عدم التوازن، فتذبذب السياسة الروسية كان في الاستمرارية، وليس في المواقف، وبالرغم من عدم الثبات في السياسة الروسية من حيث درجة تركيزها أو حدتها إلا أنّها اتسمت بطابع مشترك وهو المحافظة على حد أدنى من العلاقات مع جميع الأطراف.

وتتابع: "في إطار الاستعراض التاريخي لسياسة موسكو الخارجية، نجد أنّ المصالح الخاصة كانت المحدد الأبرز لهذه السياسة، إضافةً لذلك فإنّ سياسة روسيا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية تأثرت بعوامل أخرى تتمحور حول المشكلات الروسية الداخلية والعلاقات الروسية الإسرائيلية والروسية الأمريكية، إضافةً لبعض العوامل الإقليمية".

وتلفت إلى أنّ السياسات الروسية الأخيرة لا تخرج عن محاولة روسيا البقاء على الساحة الدولية، بما يضمن عودتها مستقبلًا إلى ما كانت عليه، وبذلك لا يمكن اعتبار القضية الفلسطينية بمعطياتها وأطرافها أكثر من أداة لتحقيق طموح موسكو العالمي.