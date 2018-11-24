الإرياني: نرحب بالجهود الأممية لإخراج الحوثيين من الحديدة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الحكومة الشرعية في اليمن ترحب بأي خطوات أو جهود يبذلها المبعوث الأممي مارتن جريفيث، لإخراج المليشيا الحوثية الإيرانية من الحديدة.
وأضاف الإرياني، في تغريدات له على تويتر "كنا نأمل من المبعوث الأممي مارتن جريفيث أن يقوم بزيارة المناطق المحررة في الحديدة ليشاهد حجم الدمار والخراب الذي خلفته المليشيا الحوثية في البنية التحتية، والمرافق العامة والمنشآت التي فخختها، وأن يستمع إلى معاناة المدنيين الذين حولهم الحوثيون إلى رهائن داخل المدينة".
وتابع: "يمكن القبول بأي صيغة لإدارة الميناء لا تضمن عودتها للسلطة الشرعية وذات الأمر ينطبق على بقاء المليشيا الحوثية الإيرانية في المدينة. وقد تم التأكيد في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث".
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