«سي إن إن»: دبي مركز للتصاميم الإبداعية إقليمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد موقع «سي إن إن» الأمريكي أن دبي قدمت نفسها كمركز إقليمي للتصميم، من خلال نسخة 2018 من أسبوع دبي للتصميم الذي جذب أكثر من 130 شركة رائدة من 30 دولة، وعدداً كبيراً من الأسماء البارزة مع نجوم المستقبل.

ونشر الموقع عبر منصته «سي إن إن ستايل» مقطع فيديو أشاد بالنسخة الأخيرة من الأسبوع، وتطرق إلى أن دبي جعلت من نفسها مركزاً للتصاميم الإبداعية إقليمياً.

وقالت روان قشقوش، المديرة الإبداعية لمبادرة أبواب، ومديرة البرامج في أسبوع دبي للتصميم للموقع، إن هناك نهضة تصميم في الشرق الأوسط، ودبي تعتبر المكان الأمثل للمصممين الراغبين في رسم هويتهم الخاصة بهذا الجانب.

وأوضح بريندان ماكجيتريك، المدير والقيم الفني لمعرض الخريجين العالمي، أنه من المنصات الفريدة للابتكارات التي يمكنها تغيير شكل حياتنا، واحتوى هذا العام على 150 مشروعاً مُختاراً قدّمته 100 من أفضل الجامعات وبرامج التصميم الناشئة في العالم.

وتحدث الفنان حمزة العمري إلى موقع «سي إن إن» الأمريكي عن عمله ضمن معرض «أصوات التصميم»؛ حيث استعان بعبقرية الدوائر التي ترمز إلى اللانهاية، فصمّم قطعة فنية، معتمداً على الدوائر التي ترافق الإنسان منذ طفولته الأولى، فتحمله كسرير هزاز، ثم تتحوّل إلى لعبة، لتنقلب بعدها إلى كرسي أثاث أنيق عندما يكبر.