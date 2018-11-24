الإمارات تدعم عملية سياسية مستدامة في اليمن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أفضل طريق للمضي قدماً نحو عملية سياسية مستدامة في اليمن، هو بدعم محادثات السويد والجهود التي يقوم بها في هذا الإطار، المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث، دون الحكم مسبقاً على هذه المفاوضات. وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، إن الإمارات، وضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ملتزمة بمحادثات السلام اليمنية القادمة في السويد، وبالحديث إلى باقي الأطراف.

ووصل جريفيث، أمس، إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، ودعا الأطراف اليمنية إلى انتهاز فرصة دعم وتأييد المجتمع الدولي لعقد مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل للأزمة، وإيقاف المواجهات العسكرية في الحديدة، وأعلن عن اتفاق مع المتمردين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة ب«دور رئيسي» في ميناء الحديدة. وميدانياً، أعلنت القوات اليمنية المشتركة، مقتل قيادي حوثي بارز، ومعه أكثر من 30 حوثياً من مرافقيه بمحافظة الحديدة، في أعقاب مواجهات اندلعت إثر هجوم فاشل للانقلابيين، في حين حررت قوات الشرعية، تبة رمدان وحصن باقم وصدت الحوثيين في «دمت».