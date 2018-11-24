جهد سلطان الثقافي مميز في الوطن العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت صباح أمس الأول في مكتبة جامعة الخرطوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الخرطوم للشعر العربي، بحضور عثمان يوسف كبر نائب رئيس جمهورية السودان، وعمر سليمان آدم وزير الثقافة والسياحة والآثار، والدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وحمد الجنيبي سفير الإمارات في السودان، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، والدكتور الصديق عمر الصديق مدير بيت شعر الخرطوم، وحضر الافتتاح عدد من سفراء الدول العربية وكوكبة من الشعراء والمبدعين.

لفت عثمان يوسف كبر إلى التعاون المثالي بين الإمارات والسودان، الذي يعبر عن الأخوة العربية الصادقة، وأشاد بجهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الثقافي المميز في الوطن العربي.

بدوره قال عمر سليمان آدم في كلمته: إن الشكر يعود إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على مبادرة بيوت الشعر العربية التي عمت أرجاء الوطن العربي، حيث إن بيت شعر الخرطوم سيكون رافداً من روافد اللغة العربية والأدب في السودان والوطن العربي، وأكد أن الشارقة لا تدخر جهداً في دعم بيوت الشعر في البلدان العربية من أجل بلوغ أهدافها النبيلة، بدعم الأدب واللغة العربية.

أعقب ذلك افتتاح معرض للفنون التشكيلية (حروفيات) شارك فيه كوكبة من الخطاطين والفنانين.

وكرم عمر سليمان وعبدالله العويس الشعراء: محمد الخير إكليل، محمد حمد النيل، وعبدالعظيم البنا.

وشهد اليوم الأول من المهرجان أمسية شعرية شارك فيها: عبدالرحمن الفاتح، محمد المطلي، روان هديب، وحسن شهاب الدين. وتضمنت قصائدهم موضوعات وطنية وإنسانية ووجدانية.

وفي إطار فعاليات المهرجان بدورته الثانية دُشن مشروع حوسبة مكتبة بيت الشعر من خلال ربطها بمكتبة جامعة الخرطوم التي أسست عام 1902م والذي يعد إضافة نوعية للشعراء و الباحثين، حيث يوفر مصادر ومعلومات قيمة للدارسين في مجال الشعر.