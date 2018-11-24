إصابات في مسيرات غزة.. والمستوطنون يستبيحون الضفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 25 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في الجمعة ال 35 لمسيرات العودة في غزة، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا مستعدة لاستضافة اجتماع بين الفلسطينيين و«إسرائيل» والعمل كوسيط. وأكد أنه يجب حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، دعت إلى مشاركة جماهيرية واسعة في مسيرات العودة على الحدود، مؤكدة أن المسيرات مستمرة بطابعها الشعبي والسلمي، ولن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة.

وأصيب 4 مشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل ومتضامنة إيطالية، خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالِبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، والتي خرجت تنديداً بسياسة اعتقال الأطفال وترهيبهم.

وأقدم مستوطنون، على إعطاب إطارات سيارات، وكتبوا شعارات عنصرية في منطقة البرج بقرية بيت إكسا شمال غربي القدس. وأفاد مواطنون أن متطرفين «إسرائيليين» خطوا شعارات عنصرية تضمنت تهديد العرب بالقتل، وحملت شعارات جماعة تدفيع الثمن. وهاجم عشرات المستوطنين المتطرفين، منازل المواطنين وأعطبوا إطارات مركبات، وخطوا شعارات عنصرية في قريتي حوارة وعصيرة القبلية جنوبي نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، إن عشرات المستوطنين المتطرفين من مستوطنة «ايتسهار» هاجموا الحارة الشرقية من قرية عصيرة القبلية، وأعطبوا إطارات 20 مركبة، وفي قرية حوارة أعطبوا 15 مركبة.

واحتجزت قوات الاحتلال، عدداً من رعاة الأبقار بالقرب من «الفارسية»، بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال احتجز كلاً من هلال وكمال دراغمة، وجاسر قدري دراغمة، أثناء رعيهم لأبقارهم شرقي «الفارسية». (وكالات)