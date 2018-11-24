23 قتيلاً في موجة فيضانات اجتاحت مناطق في العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

اجتاحت موجة سيول ضخمة مناطق متفرقة من العراق، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم أمس الجمعة، ولا تزال متواصلة في أعقاب هطول كميات كبيرة من الأمطار أسفرت عن 23 قتيلاً و20 مصاباً، وفقدان ثلاثة أشخاص من قوات «البيشمركة» الكردية، إضافة إلى تجريف الأراضي الزراعية وسقوط عدد من المنازل والأبنية، فيما وجّه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي تابع شخصياً تطورات الأمطار الغزيرة والفيضانات بتشكيل خلية أزمة في قيادة عمليات صلاح الدين والتشكيلات المدنية وطيران الجيش، لإجلاء العائلات المحاصرة بمياه السيول في مناطق الفيضانات.

وذكرت مصادر عراقية أن «سبعة أشخاص أغلبيتهم من الأطفال لقوا حتفهم جراء السيول التي اجتاحت قرية الحورية التابعة لقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين على خلفية أمطار غزيرة هطلت فجراً حيث أحاطت المياه بالمنازل وأغرقت المزارع». وبينت المصادر «أن مياه الأمطار والسيول أغرقت 800 منزل وقطعت التيار الكهربائي ودمرت طرق المواصلات»، فيما أعلن قائمقام قضاء الشرقاط علي دحدوح مقتل سبعة مدنيين وغرق 3 آلاف منزل بفيضانات ضربت القضاء الليلة قبل الماضية. وأوضحت المصادر أن «قوات من الجيش والشرطة وفرق الدفاع المدني هرعت إلى أمكان السيول في قضاء الشرقاط لإنقاذ الأهالي الذين أجبرتهم السيول على البقاء في الطابق العلوي وأسطح منازلهم بعد أن ألحقت السيول أضرارا كبيرة بممتلكاتهم باستخدام جهد الشرطة النهرية وفرق الدفاع المدني، وما زال العمل مستمرا». وذكرت أن «ثلاثة من عناصر قوات «البيشمركة» فقدوا على خلفية سيول جرفت أحد مقار قوات «البيشمركة» في شمالي منطقة التون كبري في محافظة كركوك بعد موجة أمطار غزيرة هطلت فجرا». وأوضحت «أن قوات «البيشمركة» أطلقت عيارات نارية في الهواء للاستغاثة بعد أن جرفت السيول المقر بشكل كامل». وأشارت المصادر إلى «أن امرأة وابنها لقيا حتفهما إثر انهيار منزلهم في محافظة الناصرية جنوبي البلاد على خلفية سقوط أمطار غزيرة أدت أيضا إلى إغراق الشوارع والأزقة، فيما طالبت الأجهزة الطبية والأمنية سكان المنازل القديمة بمغادرتها فورا تحسباً من انهيارها بسبب استمرار غزارة الأمطار». وذكرت «أن إحدى المدارس انهارت أمس بمحافظة المثنى جنوب غربي العراق نتيجة غزارة الأمطار، تضم خمسة صفوف دراسية تم تشييدها في سبعينات القرن الماضي دون قوع إصابات».

ومن جانب آخر، قال النقيب محمد جاسم علي، من قيادة شرطة نينوى: إن «تسعة أطفال في مخيمات الجدعة لإيواء النازحين في محافظة نينوى لقوا حتفهم على خلفية اجتياح السيول مجمع مخيمات النازحين جراء غزارة الأمطار في قضاء القيارة جنوب الموصل». ودخلت القوات العراقية وطيران الجيش وفرق الدفاع المدني، في حالة من التأهب لمواجهة أية حالات سيول قد ترافق الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها على البلاد خلال اليومين المقبلين.