تجدد المعارك بين القوات الحكومية و"أنصار الله" في مدينة الحديدة اليمنية

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "إن مواجهات تدور في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة وأطراف شارع التسعين شمال شرقي المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف لمسلحي "أنصار الله" على مواقع للقوات الحكومية"، مضيفا أن "طيران ومروحيات التحالف استهدفت تعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في أطراف منطقة 7 يوليو وقرب سوق الحلقة في المدينة".

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من جهة أخرى، ذكرت قناة المسيرة التابعة لـ"أنصار الله"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا كمينا بعبوتين ناسفتين للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشارت إلى إعطاب مدفعية "أنصار الله" مدرعة للقوات المشتركة في منطقة كيلو 16.

وكانت المعارك توقفت الأسبوع الماضي بين القوات الحكومية ومسلحي "أنصار الله" إثر هدنة إنسانية غير معلنة.