شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا فعلت السيول في شوارع محافظة الليث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للسيول الجارفة التي شهدتها محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة. وظهر في مقاطع الفيديو المتداولة السيول تُغرق شوارع الليث وتجرف المركبات، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي ببعض أحياء المحافظة. وتواصل طائرات الأمن، طلعاتها الجوية في سماء منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.

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