شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق هائل في مستودع للزيوت بجدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت قوات الدفاع المدني بجدة، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في مستودع للزيوت والبطاريات على مساحة كبیرة، قبل أن يمتد للمواقع المجاورة.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، صورا تظهر آلیات الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق، كما تبین أن المكان مقسم إلى محلات صغیرة لتغییر زيوت المركبات، فیما لم تقع أي إصابات -بفضل الله-.