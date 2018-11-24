شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم مروع بين 3 شاحنات يغلق طريق «الرياض- العطيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب تصادم مروع، أمس الجمعة، في إغلاق جزئي لطريق الرياض – العطيف قبيل عشيرة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن عملية الإغلاق ناتجة عن وقوع حادث تصادم بين 3 شاحنات مما أدى إلى احتراق إحداها.

وأشار المركز، إلى أن الجهات المختصة تباشر الحادثة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.