شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم مروع بين 3 شاحنات يغلق طريق «الرياض- العطيف» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تسبب تصادم مروع، أمس الجمعة، في إغلاق جزئي لطريق الرياض – العطيف قبيل عشيرة.
وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر”، أن عملية الإغلاق ناتجة عن وقوع حادث تصادم بين 3 شاحنات مما أدى إلى احتراق إحداها.
وأشار المركز، إلى أن الجهات المختصة تباشر الحادثة وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.
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