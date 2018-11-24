مقتل وأسر 30 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بين لحج وتعز

قُتل العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية وجرح وأسر آخرون، الخميس، في عمليات هجومية للجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، في جبهة الراهدة الحدودية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري لـ"العين الإخبارية" إن المعارك التي دارت في جبهة الراهدة أسفرت عن مقتل 24 حوثيا وأسر 6 آخرين.



كما أسفرت المعارك عن إصابة عشرات الحوثيين، فيما استعاد الجيش اليمني أسلحة نوعية ومركبات قتالية عدة، مما نهبتها المليشيا الانقلابية.



وذكر المصدر أن الجيش اليمني تمكن من تحقيق تقدم ميداني، والسيطرة على مواقع استراتيجية في جبهتي القبيطة وكرش باتجاه مدينة الراهدة، بعد انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين.



وأكد المصدر أن الجيش الوطني حرر مرتفع "خصلة" الاستراتيجي وجبل "القاهر"، كما طهر بلدة "الزواني"، ومرتفعات "الضواري" الاستراتيجية الواقعة جنوب وشرق مدينة الراهدة في مديرية خدير جنوب شرق تعز.



وتأتي عمليات الجيش الوطني بغطاء جوي من التحالف، عقب يومين من توجيهات الرئيس اليمني لقيادة المنطقة الرابعة باستكمال تحرير لحج والضالع.