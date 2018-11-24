شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 48 شخصا فى محاولة هجرة غير شرعية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الوحدات البحرية التونسية التابعة لإقليم الحرس البحرى فى الوسط من إحباط عملية هجرة غير شرعية من جهة منطقة "اللوزة" بولاية صفاقس.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية، فى بيان اليوم الجمعة، أن قوات خفر السواحل فى منطقتى "المهدية" و "صفاقس" ضبطت المهاجرين، وعددهم 48 شخصا، جميعهم يحملون الجنسية التونسية.

وأضافت أنه تم توجيه مركب الصيد المستخدم فى عملية الهجرة إلى الميناء البحرى بالمهدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.