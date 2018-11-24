اختطاف مدير أمن مدينة تازربو الليبية

موسكو — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي تازبرو، عبر صحفته الرسمية "فيسبوك"، إن مهاجمي مركز الشرطة في تازربو، تمكنوا من خطف مدير مديرية أمن تازربو العقيد عبد الحميد محمد السنوسي.

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هذا ولم تعلن أية مجموعة مسؤوليتها عن الخطف، ولا الهجوم.

ونشرت وكالة الصحافة الليبية، أن شرطة تازربو فقدت سبع من عناصرها، فارقوا الحياة، خلال دفاعهم عن المركز، ولقى شخصان أخران مصرعهم، حيث كانوا من الموقوفين داخل المركز.

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك" اليوم الجمعة، إن "مجموعة مسلحة دخلت قبل قليل إلى منطقة تازربو وسيطرت على مركز الشرطة وسط المدينة".

وأعلن المركز الإعلامي تازربو في بيان على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" اليوم الجمعة إن "الأنباء الأولية تفيد بهجوم مجموعة مسلحة يرجح بأن تكون من تنظيم داعش على مركز شرطة تازربو"، مضيفاً أن "الاشتباكات لا زالت قائمة في محيط مركز شرطة تازربو وسماع أصوات الرصاص".