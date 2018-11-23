75 عامًا على إلغاء الانتداب الفرنسي.. هل عرف لبنان «الاستقلال» حقًا؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ليست المرة الأولى التي يمر فيها لبنان بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، لكنّها المرة الأولى التي يحتفل فيها لبنان الرسمي بعيد الاستقلال مقابل شارع يتهم السلطة باستغلال استقلاله.

رسميًّا، نال لبنان استقلاله في 22 نوفمبر 1943، بعد انتخابات كان أحد طرفيها لبنانيون موالون لفرنسا ومؤيدون لعزل بلادهم عن الدول العربية، برئاسة أميل إدة.

أمّا الطرف الآخر في تلك الانتخابات فكانت الكتلة الدستورية، برئاسة الشيخ بشارة الخوري، وكانت موالية للإنجليز ومؤيدة للتعاون مع الدول العربية، وفازت بالانتخابات.

أفرزت مرحلة الانتداب الفرنسي "1920: 1943" في لبنان انقسامات كثيرة داخل المجتمع اللبناني، انبثقت عن تناقضات مجتمعية فرضها الصراع الطائفي السياسي بين أبناء المجتمع.

انقسم اللبنانيون إلى اتجاهين، الأول هم المسلمون الذين كانوا يتطلعون إلى تحقيق الاستقلال الكامل، والتخلص من الاحتلال الفرنسي.

بينما تمثل الاتجاه الآخر في المسيحيين، وكان هدفهم أيضًا الاستقلال، لكن في ظل حماية فرنسية، وضمان فصل لبنان عن باقي المنطقة.

ومنذ استقلاله، يمكن القول إنّ لبنان يعاني من تداعيات صراعات إقليمية ودولية، انعكست سلبًا على حياة المواطنين، وذلك في الذكرى الـ75 للاستقلال عن فرنسا.

يحيي لبنان هذا العام ذكرى استقلاله، وهو غارق في ملفات الفساد والمحاصصة وتقاسم المغانم، كما يحتفل بلا حكومة واقتصاده عند حافة الانهيار.

وفي كلمته بمناسبة ذكرى الاستقلال، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنّ بلاده تعيش أزمة تشكيل الحكومة، معتبرًا أنّ "لبنان يخسر الوقت الذي لا رجعة فيه"، وأنّ "هذه الأزمة تحول دون إمكانية الإنتاج ومتابعة مصالح وشئون البلد المواطنين وخصوصا معالجة الوضع الاقتصادي".

وأضاف عون في كلمته التلفزيونية: "إذا كنتم تريدون قيام الدولة، فتذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترف إهدار الوقت"، مشددًا على أنّ "دخول العنصر الخارجي يفقدهم حرية القرار، فيضيع جوهر الاستقلال وتصبح السيادة أيضًا في دائرة الخطر".

وتابع: "استقلال لبنان وسيادته يجب أن يبقيان خارج معادلة المعارضة والموالاة، وخارج نطاق الصراع على السلطة، والخلافات لا يجب أن تكون على الوطن بل في السياسة، وهي مقبولة ما دام سقفها لا يطال حدّ الوطن ومصلحته العليا".

الرئيس اللبناني دعا جميع المسؤولين والأحزاب والتيارات والمذاهب إلى أن "ينبذوا خلافاتهم، ويظهروا حس المسئولية تجاه الشعب اللبناني الذي سئم الوعود، ويكاد ييأس من الاقتتال على المصالح، وملَّ عدم اكتراث أصحاب القرار بمخاوفه، وبطالته، وحقوقه، وأحلامه المكسورة".

كما تحدّث عن أنّ "الأوضاع تقتضي أن يتآلف الجميع في المجلس النيابي والحكومة، وأن ينكبوا على التخطيط والعمل لإنقاذ لبنان اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وأخلاقيًا"، مشيرًا إلى أنّ "الأولوية خلال الحقبة المنصرمة كانت لتأمين الاستقرار الأمني وإبعاد لبنان عن الاضطرابات في محيطه الإقليمي، وبعد تحقق ذلك لابد الآن من التركيز على معالجة الوضع الاقتصادي الضاغط وإقرار الإصلاحات على كافة المستويات والعمل على تحقيق النمو المستدام".

واعتبر أنّ "الاستقلال والسيادة الوطنية لا يكتملان إلا بتحرر الاقتصاد اللبناني وتحوله إلى اقتصاد منتج، وذلك عبر تنشيط حركة الإنتاج في مختلف القطاعات"، لافتًا إلى أنّ اقتصاد لبنان يعاني من مشكلات بنيوية تفاقمت خلال 28 عامًا مضت.

أزمة تشكيل الحكومة هي الشغل الشاغل في هذه المرحلة، فعلى الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية، إلا أن رئيس الوزراء المكلف لم يتمكن بعد من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقد أثار التأخير مخاوف بشأن الاقتصاد اللبناني المثقل بالديون، فضلًا عن زيادة الخلافات مع إسرائيل حول حقول الغاز والنفط في مياه متنازع عليها في المتوسط.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي، إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

الحراك المدني من جهته استغلّ ذكرى عيد الاستقلال، بأن نظّم مسيرة بعنوان "التحرك المطلبي الوطني"، انطلقت من امام المتحف الوطني إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت، ورفعت لافتات تطالب بالتعليم والصحة والماء والكهرباء.

ووزع بيان حيا الجيش والمؤسسة العسكرية، وقال: "نتظاهر اليوم لتحقيق الاستقلال الحقيقي الذي يتحقق من خلال حصول المواطن على حقوقه الأساسية وتعزيز دور المؤسسات الرقابية.. نجتمع اليوم لنطالب بحقنا في السكن والتعليم والصحة والماء والكهرباء والبيئة النظيفة وحرية الرأي والتعبير".

وأضاف البيان: "لمن يراهن على ضجرنا نقول له لا تحلم فنحن لن نكل ولن نمل وسنبقى نطالب بحقوقنا ولن نوفر أي جهد وسنعود للتظاهر لتحقيق مطالبنا".

وقد تزامن الحراك في الشارع مع حراك إلكتروني قام به اللبنانيون للسؤال عن معاني الاستقلال في ظل الأزمات والفساد، وتطرق هؤلاء إلى أزمة التلوث، والأزمات السياسية، وتفاقم المشكلات البيئية وانقطاع الكهرباء والماء وزحمة السير في الطرقات.

وإلى جانب الناس، اتجه السياسيون إلى منحى آخر، يصب في الاتجاه نفسه، حيث نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على موقع «تويتر»، صورة لتمثال بلا رأس وعلّق عليها بكلمة "الاستقلال".

وغرد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل عبر حسابه على "تويتر" قائلًا: "كل ذكرى استقلال وأنتم بخير، عسى أن يخرج اللبنانيون جميعًا معافين من كل الأزمات التي نشهدها، وأولها الطائفية التي يقول الإمام الصدر إنها تمنع وتخدش الاستقلال وهي تحول دون التطور والتنمية".

هذا، وقال الرئيس السابق ميشال سليمان عبر "تويتر": "‏بين عرض الاستقلال والتهنئة في القصر لقاء 40 دقيقة للتفكير بالاستقلال بعد مرور 75 سنة، والخطوات التي يجب على كل الفعاليات اتخاذها لتعزيز الدولة والسيادة".

يشير كل ذلك إلى مدى الانقسام اللبناني، والأزمات المتشعبة في الداخل هناك، وهو ما يستدعي ضرورة العمل على إيجاد حل قائم على التوافق السياسي بين مختلف القوى في الساحة اللبنانية.

في حديثه عن ذلك، يرى السياسي اللبناني وئام وهاب أنّه لا يوجد شيء اسمه استقلال في لبنان.

ويقول في تصريحات متلفزة: "لبنان لم يستقل يومًا.. والإنجازات التي حقّقها الانتداب الفرنسي في لبنان أكثر من الإنجازات التي حقّقها الاستقلال بكل أسف".

ويوضح "وهاب" أنّ الانتداب الفرنسي أقام مؤسسات الدولة وسنّ القوانين وسلّم دولة جدية، لكنّ اللبنانيين خرّبوا هذه الدولة.

ويتابع: "لبنان لم يكن يومًا مستقلًا لأنّه كان قبل ذلك العثمانيون، ثم الفرنسيون، ثم حدثت عدة تدخلات في لبنان حتى الوجود السوري والنفوذ السعودي، وبالتالي لم يكن لبنان يومًا مستقلًا".