شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا السيول فى العراق إلى 10 أشخاص و إصابة 22 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد ضحايا السيول فى محافظة صلاح الدين وعدد من المحافظات إلى 10 وفيات و22 إصابة.‏ وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر فى تصريح صحفى اليوم الجمعة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء :" إن السيول ‏تسببت فى 10 وفيات إضافة إلى 22 إصابة ".

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