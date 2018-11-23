الجيش الأردني يرسل طائرة إخلاء طبي لنقل عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة (فيديو + صور)

عمان — سبوتنيك. وحسب الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية فإنه "وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات، إلى قائد سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إخلاء طبي لنقل أربعة جنود عراقيين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة داخل الحدود العراقية بالقرب من معبر الكرامة وذلك لخطورة إصاباتهم حيث تم إخلاؤهم من المعبر الحدودي إلى مدينة الحسين الطبية بعد أن تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم داخل المعبر".

وحسب الموقع، فقد كان في استقبالهم مدير عام الخدمات الطبية الأردنية الطبيب سعد جابر والملحق العسكري العراقي في عمان وعدد من أعضاء السفارة العراقية.

وأوضح الأطباء في مدينة الحسين الطبية أن بعض الحالات تعرضوا لإصابات بليغة ونزيف حاد وبتر في الأطراف السفلية وقامت الفرق الطبية من مختلف الاختصاصات في قسم الطوارئ بتقديم كل الإسعافات وتحويل ثلاث إصابات إلى غرف العمليات لإجراء كافة المداخلات الجراحية اللازمة لهم وتم تحويل الحالة الرابعة إلى قسم الجراحة وحالته مستقرة.