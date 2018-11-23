وزير الخارجية السودانية: ما تتعرض له قطر "حصار"

وردا على سؤال عن موقف السودان من الأزمة الخليجية، قال الوزير السوداني، في حوار مع قناة "فرانس 24": إن بلاده "تقف على ذات المسافة من قطر والدول التي تفرض عليها الحصار".

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سأله المحاور: "تعتبره حصارا؟"، فأجاب الوزير: "بالتأكيد هو حصار. هكذا يسميه القانون الدولي، فعندما تمنع الطيران وتمنع البواخر وتمنع الوصول البري إلى منطقة فهذا يسمى حصارا وفقا للقانون الدولي".

وتستخدم قطر مصطلح الحصار بينما تصر الدول الأربع على أنه "مقاطعة" وليس حصارا.

وفي 5 يونيو/ حزيران من عام 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.