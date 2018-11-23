القاهرة.. إعادة جثمان مصري قتل طعنًا بالسعودية

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية، مساء الجمعة، عودة جثمان أحد مواطنيها كان قد قُتل طعنًا في السعودية قبل نحو أسبوع.

ووفق بيان لوزارة الخارجية، "وصل جثمان المصري أحمد طه المنخلي، إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله ممثلو وزارة الخارجية، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتسليم الجثمان إلى ذويه".

وقال ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن المواطن المصري "توفي إثر حادث اعتداء" بمدينة جازان جنوب غربي السعودية.

وحسب البيان ذاته، تواصل القنصلية المصرية في جدة "متابعة سير التحقيقات الخاصة بالقضية".

وفي 15 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، أعلنت السلطات المصرية مقتل "المنخلي" طعنًا أثناء عمله بإحدى الصيدليات الكبرى في مدينة جازان، دون ذكر أسباب.

وأعلنت السلطات السعودية، عقب يوم من الحادث، توقيف الجاني وإجراء تحقيق معه.