الإعلام ترد على مزاعم #العفو_الدولية بتعرض معتقلين بـ #المملكة للتعذيب

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة الإعلام، اليوم، بياناً تعقيبياً على التقارير التي زعمت تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب.

وأكدت الوزارة في البيان، أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة، ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات.

وأوضحت الوزارة أن المزاعم الغربية التي وردت واقتبست عن “إفادات مجهولة” أو مصادرة مطلعة هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة.