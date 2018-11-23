- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت وزارة الإعلام، اليوم، بياناً تعقيبياً على التقارير التي زعمت تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب.
وأكدت الوزارة في البيان، أن التقارير الأخيرة التي نشرتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها من الصحة، ونفت الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات.
وأوضحت الوزارة أن المزاعم الغربية التي وردت واقتبست عن “إفادات مجهولة” أو مصادرة مطلعة هي ببساطة مختلقة وغير صحيحة.
شكرا لقرائتكم خبر عن #الإعلام ترد على مزاعم #العفو_الدولية بتعرض معتقلين بـ #المملكة للتعذيب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .