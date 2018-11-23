“أحمد الأمير” من يعطينا الجواب على لقطات الـ #var

الخليج - حسن القبيسي

تساءل المستشار القانوني “أحمد الأمير” عبر حسابه في تويتر عنمن يعطينا الجواب في اللقطات التي يتم من خلالها اللجوء الى الـ var.

وبين في تغريدته لماذا تم العودة الى الـVar في لقطة ⁧#بيتروس⁩ و لم يتم العودة الى الـVar في لقطة ⁧#هتان⁩ و ضربة جزاء ⁧#امرابط⁩

‏مين يعطينا الجواب؟

وأضاف في آخرى بيتريوس يستحق الأحمر و هتان يستحق الأحمر،

‏وأوضح مشكلة البعض انه يتذاكى او يحاول التذاكي !

‏تدخل ⁧هتان⁩ على بيتروس⁩ و تدخل ⁧بيتروس⁩ متطابقان ١٠٠٪

‏لذلك تسألنا لماذا استخدمت الفار هنا و لم تستخدم هناك ؟

بسبب التدخلات العنيفة لكليهما ، كما أكد أن النصر له ضربة جزاء واضحة بعد دفع مرابط بدون حتى الرجوع للـVar و رجل الخط و حكم الساحة و حكام الفيديو يتجاهلونها !

‏بصراحة كنت اشكك فيمن يحتج بعدم عدالة الـVAR في دورينا و لكني ايقنت اليوم ان هناك تجاهل غريب لاستخدامه مع بعض الفرق