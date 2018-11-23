اليمن.. الجيش يستعيد مواقع في #صعدة بعد معارك عنيفة

صحيفة الخليج الالكترونية

سيطرت قوات الجيش اليمني، اليوم، على تبة “رمدان” و”حصن باقم” والقرى المحيطة به بشكل كامل، بعد معارك عنيفة خاضها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقالت مصادر عسكرية: قوات الجيش شنت هجومًا واسعًا على مواقع الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران في باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضافت: تعزيزات كبيرة وصلت إلى قوات الجيش بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم من قبضة الميليشيات .