محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأخوية

عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يعقدان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".





وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في استقبال الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، الخميس، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في "تويتر"، تغريدة للترحيب بولي العهد السعودي قال فيها: "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بَلَدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".





ونشر الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تغريدة على "تويتر"، رحب فيها بولي العهد السعودي، قائلا: "فرحة كبيرة تغمر الإمارات، قيادة وشعباً، في استقبال الأمير محمد بن سلمان الذي لا يحلّ ضيفاً ولا زائراً، بل هو من أهل الدار، فالمملكة السعودية الشقيقة والإمارات قلبان يخفقان في جسد واحد، ومعاً نبقى أبداً نحتفي بإرثنا التاريخي معاً، ونواجه تحديات الحاضر معاً، ونصنع معاً أمجاد المستقبل".





فيما غرد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى السعودية، على تويتر قائلا: "زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات في مطلع جولة عربية وعالمية، تعبير عن المكانة الكبيرة للدولة في المملكة، وهي ذات مكانة المملكة في قلوبنا".

من جانبه، غرد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تويتر قائلا: "في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحا واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".

وفي تغريدة ثانية، للدكتور أنور بن محمد قرقاش، قال: "العلاقة السعودية الإماراتية تعززت بالثقة والشفافية وبالإرادة والعزيمة المشتركة، وزيارة الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني بكل ما تحمله من محبة وتقدير واحترام، مؤشر على البعد الاستراتيجي المهم لهذه العلاقة، أهلا بالشقيق والصديق والعضيد".





ورحب الدكتور علي النعيمي، رئيس تحرير بوابة "العين الإخبارية"، بزيارة ولي العهد السعودي، ونشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قائلا: "عزم وحزم يصنعان المستقبل للعرب كافة، قائدان يحملان مشروع نهضة حضارية عربية للإنسانية".















