«الجولة المكوكية».. هل تُبيّض وجه محمد بن سلمان؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي "لماذا الآن؟".. ربما لن يحتاج ملايين الناس عبر العالم إلى إضاعة الكثير من الوقت عند البحث عن إجابة للسؤال عن سر التوقيت الذي دعا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى جولة مكوكية خارجية، في ظل تصاعد الضغوط على المملكة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر من العام الماضي.

توقيت الجولة والدول التي تشملها، والمتوقع أن تصل إلى نحو عشر دول قبل مشاركته في قمة العشرين المرتقبة بالأرجنتين، قُرأت من قبل كثير من المحللين بأنّها محاولة لتبييض وجه الأمير على تورطه "المزعوم" في جريمة اغتيال خاشقجي بتلك الطريقة البشعة.

وقد نقلت تقارير عن وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أنّ ولي العهد قد يكون هو من أمر بعملية القتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، كما تداولت أنباء وجود تسجيل صوتي سابق للجريمة لولي العهد يأمر بـ"إسكات صوت خاشقجي".

ويومًا بعد يوم، تتصاعد الضغوط الدولية على الرياض لا سيّما فيما يتعلق بالصعيد العسكري، إذ أعلنت دولٌ مثل ألمانيا وفنلندا وقف تصدير الأسلحة إلى المملكة، بداعي جريمة قتل خاشقجي وكذا دورها المؤذي رفقة الإمارات في اليمن.

الجولة بدأها ولي العهد أمس الخميس، بزيارةٍ للإمارات في مستهل جولة خارجية تعتبر الأولى له، منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أنّ محمد بن سلمان وصل أبو ظبي في زيارة رسمية.

وعقد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وبن سلمان "جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت

وكان الديوان الملكي بالسعودية، قد أفاد - بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة - أنّ بن سلمان غادر لـ"زيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

وأوضح البيان أنّ "الجولة العربية تأتي بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصًا على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستجابة لدعوات مقدمة"، دون تفاصيل أكثر عن الجولة ومدتها.

ولم يحدد بيان الديوان الملكي الدول التي سيزورها بن سلمان، غير أنّ فضائية "العربية" السعودية ، قالت إنه "غادر في جولة عربية ويبدأ من الإمارات.

دولةٌ أخرى كشف النقاب عن زيارة ولي العهد السعودي لها وهي تونس، في وقتٍ لاحق من نوفمبر الجاري.

الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أكّدت في تصريحات إذاعية، زيارة بن سلمان إلى تونس بطلب منه في 27 نوفمبر الحالي.

وقالت إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي يؤديها ولي العهد السعودي إلى عشر دول، في سياق مشاركته المرتقبة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وذكّرت قراش بموقف تونس المستنكر من الجريمة البشعة التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً أن موقف بلادها يطالب بكشف الحقيقة ويرفض أي ضغط وابتزاز في هذه القضية.

تصاعدت موجات غضب في تونس رفضًا لهذه الزيارة، فالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وجّهت خطابًا إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، قالت فيه إنّها "فوجئت كأغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد".

النقابة رأت أنّ زيارة ولي العهد "الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم في بلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، حيث تشير تقارير دولية إلى تورط بن سلمان نفسه في هذه الجريمة النّكراء".

وأضافت: "لا يخفى على نقابتنا أن موقف تونس الرّسمي لم يكن، في يوم ما، مستقلاً عن سياسة المحاور التي تشهدها المنطقة العربية، ففي الثّاني والعشرين من أكتوبر الماضي، صدمنا بموقف وزارة الخارجية حين دعت إلى عدم توظيف قضية اغتيال الزميل السعودي، جمال خاشقجي، باستغلال هذا الحادث لاستهداف السعودية وأمنها واستقرارها، مكتفيةً بموقف هزيل لا يعكس بأي حال من الأحوال ما تعيشه تونس من زخم، في إطار الانتقال الديمقراطي الذي تمرّ به بلادنا".

وأعربت النقابة في بيانها، عن استهجانه لزيارة ولي العهد السعودي، كونه خطرًا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وعدوًّا حقيقيًّا لحرية التعبير، وفق ما ورد في البيان.

وفي السياق نفسه، قال فريقٌ من المحامين التونسيين يطلق على نفسه "مجموعة الخمسين محامي للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة"، إنّه قرر رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية بتكليف من مدونين وصحفيين يطالبون بمنع زيارة محمد بن سلمان إلى تونس.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنّ الوضع في البلاد منقسم بين موقف رسمي سبق أن عبّر عنه وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي وأكدته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، يؤكد على أن مقتل خاشقجي جريمة نكراء ويجب التحقيق فيها، لكنها يجب ألا تؤثر على العلاقات السعودية أو أن توظف سياسيًا.

في المقابل، يتمثل الموقف الثاني في غضب شعبي كبير تجلى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال بعض التحركات المناهضة التي ترفض زيارة محمد بن سلمان لتونس، وترى أن تونس هي مهد الربيع العربي وبلد الحريات ويجب ألا تقبل بزيارة ولي العهد السعودي المتورط في قتل خاشقجي.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل جولة محمد بن سلمان المكوكية تلك زيارةً إلى مصر.

لا يمكن النظر إلى تلك الجولات دون ربطها بالضغوط القوية التي تتعرض لها المملكة فيما يتعلق بقضية خاشقجي، وبحسب محللين فإنّ محمد بن سلمان يحاول التأكيد على "ود" هذه الدول لخدمته في تلك القضية.

تعليقًا على هذه الجولات، تقول المحللة السياسية كريستن ديوان إنّ "زيارة دول صديقة تجبر هذه الدول على إعلان دعمها العلني لولي العهد".

وتضيف ديوان - وهي محللة بمؤسسة دول الخليج العربية - في تصريحات متلفزة، أدلت بها بقناة "فرانس 24"، أنّ محمد بن سلمان يسعى جاهدًا من أجل الحصول على دعم إقليمي قبل قمة مجموعة العشرين.