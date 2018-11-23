«الجولة المكوكية».. هل تُبيّض وجه محمد بن سلمان؟

توقيت الجولة والدول التي تشملها، والمتوقع أن تصل إلى نحو عشر دول قبل مشاركته في قمة العشرين المرتقبة بالأرجنتين، قُرأت من قبل كثير من المحللين بأنّها محاولة لتبييض وجه الأمير على تورطه "المزعوم" في جريمة اغتيال خاشقجي بتلك الطريقة البشعة.
وقد نقلت تقارير عن وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" أنّ ولي العهد قد يكون هو من أمر بعملية القتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، كما تداولت أنباء وجود تسجيل صوتي سابق للجريمة لولي العهد يأمر بـ"إسكات صوت خاشقجي".
الجولة بدأها ولي العهد أمس الخميس، بزيارةٍ للإمارات في مستهل جولة خارجية تعتبر الأولى له، منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي.
وعقد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، وبن سلمان "جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وفي وقت
وأوضح البيان أنّ "الجولة العربية تأتي بناءً على توجيه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وحرصًا على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستجابة لدعوات مقدمة"، دون تفاصيل أكثر عن الجولة ومدتها.
دولةٌ أخرى كشف النقاب عن زيارة ولي العهد السعودي لها وهي تونس، في وقتٍ لاحق من نوفمبر الجاري.
الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش أكّدت في تصريحات إذاعية، زيارة بن سلمان إلى تونس بطلب منه في 27 نوفمبر الحالي.
وقالت إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات التي يؤديها ولي العهد السعودي إلى عشر دول، في سياق مشاركته المرتقبة في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.
وذكّرت قراش بموقف تونس المستنكر من الجريمة البشعة التي تعرض لها الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مؤكدةً أن موقف بلادها يطالب بكشف الحقيقة ويرفض أي ضغط وابتزاز في هذه القضية.
تصاعدت موجات غضب في تونس رفضًا لهذه الزيارة، فالنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين وجّهت خطابًا إلى الرئيس الباجي قايد السبسي، قالت فيه إنّها "فوجئت كأغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ولي العهد السعودي إلى البلاد".
النقابة رأت أنّ زيارة ولي العهد "الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورطه ونظام الحكم في بلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، حيث تشير تقارير دولية إلى تورط بن سلمان نفسه في هذه الجريمة النّكراء".
وأعربت النقابة في بيانها، عن استهجانه لزيارة ولي العهد السعودي، كونه خطرًا على الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وعدوًّا حقيقيًّا لحرية التعبير، وفق ما ورد في البيان.
تعليقًا على هذه الجولات، تقول المحللة السياسية كريستن ديوان إنّ "زيارة دول صديقة تجبر هذه الدول على إعلان دعمها العلني لولي العهد".
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