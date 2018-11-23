دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صور: هوواي تمنح معجبًا وعاشقًا للموسيقى فرصة لقاء بوست مالون‎

منحت شركة هواوي الصينية، عملاق الهواتف الذكية في العالم، احد المعجبين فرصة لقاء المغني الأمريكي المشهور ومؤلف الأغاني بوست مالون، وذلك في ليلة شهدت نوعًا من الاحتفالات البهيجة للعديد من عشاق المغني العالمي، حين اجتمعوا لمتابعته وهو يصدح بأغنياتهم المفضلة.

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ويعرف مالون على الصعيد العالمي بقدرته على مزج أنواع موسيقية متعددة، بالإضافة إلى أسلوبه الفريد في كتابة الأغاني، ولهذا ليس غريبًا أن يجمع عددًا كبيرًا من المعجبين في المنطقة.

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وتُعرف هواوي بقدرتها على تعزيز الروابط بين الناس من خلال التقنية، ولهذا انتهزت الفرصة لتجمع معجبًا سعيد الحظ مع فنانه المفضل. إنه محمد ريان عاشق الموسيقى والمنتج وأحد أشد المعجبين ببوست مالون، الذي أتاحت له هواوي خوض تجربة فريدة للاجتماع بمالون بعد انتهائه من الغناء على المسرح.

وأعرب محمد ريان عن سعادته بإتاحة هذه الفرصة له فقال «كانت بوست مالون أهم الفنانين الذين فتحوا لي أبواب التوجه نحو الاستماع إلى أشياء جديدة. تعجبني كثيرًا طريقته في دمج أنواع مختلفة من الموسيقى بسلاسة حين يجمع فيها لمسات من الهيب هوب والروك والميتال والرقص والبوب».

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وأضاف ريان: «الحقيقة أنه يصعب تصنيف أسلوبه الفريد تحت فئة معينة من الموسيقى وهذا ما يشدني إلى موسيقاه ويثير إعجابي به. كنت متشوقًا لمتابعة أدائه الحي منذ وقت طويل. واليوم بفضل هواوي تمكنت من أن ألتقي به شخصيًا والحوار معه حول شغفنا وموسيقانا!».

شركة هواوي منحت أحد المعجبين فرصة لقاء المغني الأمريكي بوست مالون alqiyady 1 شركة هواوي منحت أحد المعجبين فرصة لقاء المغني الأمريكي بوست مالون

شركة هواوي منحت أحد المعجبين فرصة لقاء المغني الأمريكي بوست مالون

يعرف مالون على الصعيد العالمي بقدرته على مزج أنواع موسيقية متعددة alqiyady 1 يعرف مالون على الصعيد العالمي بقدرته على مزج أنواع موسيقية متعددة

يعرف مالون على الصعيد العالمي بقدرته على مزج أنواع موسيقية متعددة

هواوي تعزز الروابط بين الناس من خلال التقنية التى تبتدعها وتقنياتها alqiyady 1 هواوي تعزز الروابط بين الناس من خلال التقنية التى تبتدعها وتقنياتها

هواوي تعزز الروابط بين الناس من خلال التقنية التى تبتدعها وتقنياتها

وهو ما حدث من خلال الشركة التى تمكنت من اعطاء الفرصة لمعجب alqiyady 1 وهو ما حدث من خلال الشركة التى تمكنت من اعطاء الفرصة لمعجب

وهو ما حدث من خلال الشركة التى تمكنت من اعطاء الفرصة لمعجب

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