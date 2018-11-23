شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 9 أشخاص احتجزتهم سيول الباحة.. وإغلاق 4 عقبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أنقذت فرق الدفاع المدني في الباحة، ٩ أشخاص احتجزتهم السيول داخل ٦ مركبات، كما أغلق الدفاع المدني 4 عقبات احترازياً نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الجمعة).