شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 43 شخصاً داهمت مياه الأمطار منازلهم بالقصيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - راضي الزويد:

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم عدداً من الحوادث إثر هطول الأمطار على المنطقة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أباالخيل، أن مياه الأمطار داهمت 14 منزلا بمدينة بريدة، فيما نفذت فرق الدفاع المدني ببريدة عملية إخلاء 12 أسرة بعدد 43 شخصا تم إيواؤهم بمواقع آمنة وهم بصحة جيدة بعد التنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة، في حين تم إخلاء 15 منزلاً بمحافظة عنيزة.

وأضاف العقيد أباالخيل، أن هطول الأمطار تسبب في بعض حوادث الالتماس الكهربائي واحتجاز بعض المركبات، حيث تم إنقاذ مواطن وأربعة من العمالة وهم بصحة جيدة -ولله الحمد-.

واختتم العقيد أبا الخيل تصريحه أن دوريات السلامة بالدفاع المدني تراقب الوضع وتعمل على تمرير البلاغات للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقاً لمتطلبات الموقف، مهيباً بالأخوة المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر والالتزام بالإرشادات التوعوية التي تصدر من الجهات الرسمية ومنها حسابات المديرية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.