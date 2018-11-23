محمد بن زايد: الإمارات ستظل عونا وسندا للسعودية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله ولي العهد السعودي
نشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في "تويتر" تغريدة للترحيب بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".
ووصل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الخميس، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
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