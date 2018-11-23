ولي العهد السعودي يصل أبوظبي في زيارة رسمية للإمارات

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان
وصل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس، إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان بمطار أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تويتر تغريدة للترحيب بولي العهد السعودي قال فيها "ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا.. ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".
من جانبه، غرد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تويتر قائلا "في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحا واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".
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