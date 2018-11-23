أكد المنسق العام للانتخابات بوزارة الداخلية البحرينية اليوم الجمعة، اكتمال الاستعدادات والجاهزية لتأمين العملية الانتخابية من كافة نواحيها بما في ذلك تأمين كل المقار الانتخابية، والفحص الأمني لمراكز الاقتراع العامة والفرعية والإشرافية من قبل فريق مختص بالإدارة العامة للدفاع المدني في مجال الحماية والأمن والسلامة.

وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا)، إن المنسق العام أشار في مقابلة مع برنامج (الأمن ) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع إذاعة البحرين إلى أنه تم وضع الخطط الأمنية اللازمة ومراجعتها والتدريب عليها وتنفيذ تمرين عملي لجميع الإدارات المختصة بالعملية الانتخابية، بالإضافة لتنظيم العديد من الدورات والمحاضرات بالأكاديمية الملكية للشرطة لجميع المشاركين بهذا العرس الانتخابي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الإدارة استكملت ترتيباتها المرورية لتنظيم الحركة على كل الشوارع الخاصة بالمراكز الانتخابية الفرعية بالمحافظات أو المراكز العامة، ومراقبة الحركة المرورية لتفادي أي تعطيل، وتأمين حركة المشاة أمام مراكز الاقتراع خصوصاً لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، أشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أن المديرية، استكملت استعداداتها لضمان سير العملية الانتخابية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات بين فريق التنسيق بالمديرية مع المعنيين بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، كما تم عقد عدد من الورش للضباط والأفراد التابعين للمديرية لتأمين العملية الانتخابية، وترتيب دوريات أمنية راكبة وراجلة في مختلف المناطق لضمان انسياب العملية الانتخابية دون عوائق ومخالفات.

شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية البحرينية: اكتمال الاستعدادات والجاهزية لتأمين العملية الانتخابية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .